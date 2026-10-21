Двое людей погибли под завалами дома, 11 пострадавших: РФ атаковала Коротич

21 октября РФ атаковала беспилотниками частный сектор в поселке Коротич Харьковского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате «прилетов» повреждены частные дома, хозпостройки и другие гражданские объекты.

Спасатели деблокировали из-под завалов тела двоих людей – погибли мужчина и женщина. Также известно об 11 пострадавших, в том числе – двое детей.

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал детали о погибших и пострадавших.

«В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс, среди которых 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. Всем была оказана необходимая медицинская помощь», – написал Синегубов.

«Несмотря на угрозу повторных обстрелов, на местах событий работали подразделения ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и офицеры-спасатели громады», – добавили спасатели.