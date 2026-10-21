Утром по Харькову ударил «Шахед» – что известно

Утром 21 октября Харьков вновь оказался под вражеским ударом – город атаковал реактивный беспилотник.

Около 05:4о городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в городе. По его данным, удар пришелся по Основянскому району – россияне выпустили реактивный «Шахед».

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавших из-за атаки нет, информацию о разрушениях устанавливают.

Отметим, под утро в сторону Харькова выдвинулись БпЛА, писали в Воздушных силах ВСУ. Вскоре украинские защитники призвали находиться в укрытиях – над городом летал дрон.