Утром по Харькову ударил «Шахед» – что известно
Утром 21 октября Харьков вновь оказался под вражеским ударом – город атаковал реактивный беспилотник.
Около 05:4о городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в городе. По его данным, удар пришелся по Основянскому району – россияне выпустили реактивный «Шахед».
Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавших из-за атаки нет, информацию о разрушениях устанавливают.
Отметим, под утро в сторону Харькова выдвинулись БпЛА, писали в Воздушных силах ВСУ. Вскоре украинские защитники призвали находиться в укрытиях – над городом летал дрон.