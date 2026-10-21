Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо

Вранці 21 жовтня Харків знову опинився під ворожим ударом – місто атакував реактивний безпілотник.

Близько 05:4о міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у місті. За його даними, удар припав по Основ’янському району – росіяни випустили реактивний “шахед”.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалих через атаку немає, інформацію про руйнування встановлюють.

Зазначимо, під ранок у бік Харкова висунулися БпЛА, писали у Повітряних силах ЗСУ. Згодом українські захисники закликали перебувати в укриттях – над містом літав дрон.