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Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо

Події 07:32   21.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо

Вранці 21 жовтня Харків знову опинився під ворожим ударом – місто атакував реактивний безпілотник.

Близько 05:4о міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у місті. За його даними, удар припав по Основ’янському району – росіяни випустили реактивний “шахед”.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалих через атаку немає, інформацію про руйнування встановлюють.

Зазначимо, під ранок у бік Харкова висунулися БпЛА, писали у Повітряних силах ЗСУ. Згодом українські захисники закликали перебувати в укриттях – над містом літав дрон.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 07:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 жовтня Харків знову опинився під ворожим ударом – місто атакував реактивний безпілотник.".