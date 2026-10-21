Новини Харкова — головне 21 жовтня: як минула ніч, “приліт” у місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Як пройшла ніч у Харкові та області

Після опівночі реактивні безпілотники почали атакувати переважно центральну частину України. О 02:29 на Харківщину полетіли авіабомби, попередили у Повітряних силах ЗСУ. А о 03:17 у бік Харкова висунулися БпЛА. Вже о 03:34 українські захисники закликали перебувати в укриттях – над містом літав дрон.

Під ранок безпілотники вже кружляли над Львовом та Луцьком. Після цього загроза виникла для столиці.

О 05:42 мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА в Основ’янському районі.