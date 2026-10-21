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Новини Харкова — головне 21 жовтня: як минула ніч, “приліт” у місті

Події 07:18   21.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова — головне 21 жовтня: як минула ніч, “приліт” у місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Як пройшла ніч у Харкові та області

Після опівночі реактивні безпілотники почали атакувати переважно центральну частину України. О 02:29 на Харківщину полетіли авіабомби, попередили у Повітряних силах ЗСУ. А о 03:17 у бік Харкова висунулися БпЛА. Вже о 03:34 українські захисники закликали перебувати в укриттях – над містом літав дрон.

Під ранок безпілотники вже кружляли над Львовом та Луцьком. Після цього загроза виникла для столиці.

О 05:42 мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА в Основ’янському районі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".