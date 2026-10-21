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Новости Харькова — главное 21 октября: как прошла ночь, «прилет» в городе

Общество 07:18   21.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова — главное 21 октября: как прошла ночь, «прилет» в городе

Основные новости суток — в  хронике МГ «Объектив».

07:18

Как прошла ночь в Харькове и области

После полуночи реактивные беспилотники начали атаковать преимущественно центральную часть Украины. В 02:29 на Харьковщину полетели авиабомбы, предупредили в Воздушных силах ВСУ. А в 03:17 в сторону Харькова выдвинулись БпЛА. Уже в 03:34 украинские защитники призвали находиться в укрытиях – над городом летал дрон.

Под утро беспилотники уже кружили надо Львовом и Луцком. После чего угроза возникла для столицы.

В 05:42 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА в Основянском районе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 07:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в  хронике МГ «Объектив».".