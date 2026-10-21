Новости Харькова — главное 21 октября: как прошла ночь, «прилет» в городе

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07:18

Как прошла ночь в Харькове и области

После полуночи реактивные беспилотники начали атаковать преимущественно центральную часть Украины. В 02:29 на Харьковщину полетели авиабомбы, предупредили в Воздушных силах ВСУ. А в 03:17 в сторону Харькова выдвинулись БпЛА. Уже в 03:34 украинские защитники призвали находиться в укрытиях – над городом летал дрон.

Под утро беспилотники уже кружили надо Львовом и Луцком. После чего угроза возникла для столицы.

В 05:42 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА в Основянском районе.