Окупанти вбили сімейну пару на Харківщині, постраждало немовля – деталі

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що 21 жовтня з 01:30 до 02:05 окупанти атакували селище Коротич безпілотниками.

Внаслідок атаки загинули двоє людей – це сімейна пара літніх людей. Росіяни вбили 81-річну жінку та її 83-річного чоловіка. Постраждали десять мешканців, серед них двомісячний хлопчик та 8-річна дівчинка.

Також пошкоджені 12 житлових будинків.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – написали у прокуратурі.

Нагадаємо, 21 жовтня РФ атакувала безпілотниками приватний сектор у селищі Коротич Харківського району, писали у ГУ ДСНС України у Харківській області. Внаслідок «прильотів» пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та інші цивільні об’єкти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей – загинули чоловік та жінка. Також відомо про 11 постраждалих, серед них – двоє дітей.