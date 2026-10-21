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Оккупанты убили семейную пару на Харьковщине, пострадал младенец – детали

Происшествия 09:43   21.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Оккупанты убили семейную пару на Харьковщине, пострадал младенец – детали

В Харьковской областной прокуратуре установили, что 21 октября с 01:30 до 02:05 оккупанты атаковали поселок Коротич беспилотниками.

В результате атаки погибли двое людей – это семейная пара пожилых людей. Россияне убили 81-летнюю женщину и ее 83-летнего мужа. Пострадали десять жителей, среди них двухмесячный мальчик и 8-летняя девочка.

Также повреждены 12 жилых домов.

Обстрел Коротича 21 октября

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.

Напомним, 21 октября РФ атаковала беспилотниками частный сектор в поселке Коротич Харьковского района, писали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате «прилетов» повреждены частные дома, хозпостройки и другие гражданские объекты. Спасатели деблокировали из-под завалов тела двоих людей – погибли мужчина и женщина. Также известно об 11 пострадавших, в том числе – двое детей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре установили, что 21 октября с 01:30 до 02:05 оккупанты атаковали поселок Коротич беспилотниками.".