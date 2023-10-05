Під завалами в Грозі може бути дитина, загинула п’ята частина села – Синєгубов

Під завалами кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, по якому близько 13 години 5 жовтня росіяни завдали ракетного удару, може бути дворічна дитина, повідомив в етері національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати діти, оскільки одна сім’я була. Це неперевірені дані, однак така інформація все ж таки є, із дворічною дитиною в цьому кафе. Тому там продовжують працювати всі служби”, – зазначив Синєгубов.

Також він повідомив, що на місці створено штаб із метою оперативного усунення наслідків удару.

“Житлові будинки, які знаходяться поруч, вони досить серйозно так само постраждали, тому що удар був досить сильний. Ми маємо оперативно усунути наслідки, щоб людям вставити або вікна, або тимчасову плівку, щоб підготувати до зимового періоду”, – сказав начальник ХОВА.

За його даними, населення Грози зараз становить 330 мешканців, а до повномасштабної війни було 500. Усі загиблі та постраждалі – жителі цього населеного пункту.

“Фактично 1/5 села від одного ракетного удару міжнародного терориста пішла з життя”, – констатував Синєгубов.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед поранених шість жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік.