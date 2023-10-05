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У селі Гроза на Харківщині під завалами ще можуть бути тіла загиблих – ДСНС

Події 18:45   05.10.2023
Олена Нагорна
У селі Гроза на Харківщині під завалами ще можуть бути тіла загиблих – ДСНС

Під завалами будівлі кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, по якій о 13:13 росіяни вдарили ракетою “Іскандер”, ще можуть залишатися тіла загиблих. Пошукові роботи тривають, повідомив в етері національного телемарафону речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Важко сказати, чи є люди під завалами. У цьому кафе люди сьогодні зібралися на поминки. Усі, хто знаходився в цьому кафе, за попередніми даними, це близько 60 осіб, а можливо й більше. Є ймовірність, що є під завалами люди. Тобто пошуково-рятувальна операція триватиме до тих пір, поки не розберемо повністю всю зруйновану будівлю і не вилучимо всі тіла та залишки тіл», – зазначив Василенко.

Він повідомив, що на даний час з-під завалів вилучили 58 осіб, з яких 51 – загинула.

«Сім осіб було травмовано. Так, серед загиблих є шестирічний хлопчик. Усі цивільні. Наразі на місці події працюють рятувальники, правоохоронці, медики, волонтери, місцеві мешканці. Рятувальники розбирають завали. Залучено 14 одиниць рятувальної техніки, 75 осіб особового складу ДСНС. Тривають роботи з пошуку тіл загиблих під завалами», – додав Василенко.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед поранених шість жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 18:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами будівлі кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, по якій о 13:13 росіяни вдарили ракетою “Іскандер”, ще можуть залишатися тіла загиблих. Пошукові роботи тривають, повідомив в етері національного телемарафону речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.".