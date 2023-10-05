Синєгубов повідомив про стан поранених унаслідок удару РФ по Куп’янщині (фото)
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару ракетою “Іскандер” по кафе та магазину у селі Гроза Куп’янського району.
За його даними, семеро поранених – усі жителі села Гроза – були ушпиталені до медзакладів області.
“Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні”, – розповів начальник ХОВА.
Таким чином, на цей час відомо про 51 загиблого внаслідок удару.
Фото: Олег Синєгубов
Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару ракетою “Іскандер” по кафе та магазину у селі Гроза Куп’янського району.".