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Синєгубов повідомив про стан поранених унаслідок удару РФ по Куп’янщині (фото)

Події 18:30   05.10.2023
Олена Нагорна
Синєгубов повідомив про стан поранених унаслідок удару РФ по Куп’янщині (фото)

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару ракетою “Іскандер” по кафе та магазину у селі Гроза Куп’янського району.

За його даними, семеро поранених – усі жителі села Гроза – були ушпиталені до медзакладів області.

“Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні”, – розповів начальник ХОВА.

Таким чином, на цей час відомо про 51 загиблого внаслідок удару.


Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару ракетою “Іскандер” по кафе та магазину у селі Гроза Куп’янського району.".