Синєгубов повідомив про стан поранених унаслідок удару РФ по Куп’янщині (фото)

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару ракетою “Іскандер” по кафе та магазину у селі Гроза Куп’янського району.

За його даними, семеро поранених – усі жителі села Гроза – були ушпиталені до медзакладів області.

“Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні”, – розповів начальник ХОВА.

Таким чином, на цей час відомо про 51 загиблого внаслідок удару.



Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років.