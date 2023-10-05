Масове вбивство на Харківщині. Перші хвилини після ракетного удару (відео)

Вже відомо про 51 загиблий внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Про це повідомив у своєму телеграмі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«51 🕯️. При отриманні медичної допомоги загинув один із поранених. Розбір завалів продовжується», – розповів Клименко.

Також у Нацполіції показали перші хвилини у селі Гроза після ракетного удару.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, у тому числі дитина 6 років.

РФ била по селу під час поминального обіду – у магазині-кафе було близько 60 осіб, у тому числі діти – вони поминали похованого жителя села.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що ракетний удар, який забрав 50 життів у кафе в селі Гроза, завдали “Іскандером” і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці.