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Масове вбивство на Харківщині. Перші хвилини після ракетного удару (відео)

Події 18:21   05.10.2023
Оксана Якушко
Масове вбивство на Харківщині. Перші хвилини після ракетного удару (відео)

Вже відомо про 51 загиблий внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Про це повідомив у своєму телеграмі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«51 🕯️. При отриманні медичної допомоги загинув один із поранених. Розбір завалів продовжується», – розповів Клименко.

Також у Нацполіції показали перші хвилини у селі Гроза після ракетного удару.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни  обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, у тому числі дитина 6 років.

РФ била по селу під час поминального обіду – у магазині-кафе було близько 60 осіб, у тому числі діти – вони поминали похованого жителя села.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що ракетний удар, який забрав 50 життів у кафе в селі Гроза, завдали “Іскандером” і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці.

Читайте також: Удар “Іскандером” по кафе на Харківщині: шукають навідників – Клименко

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 18:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо про 51 загиблий внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.".