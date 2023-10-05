Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🟢

Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)

Происшествия 18:21   05.10.2023
Оксана Якушко
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)

Уже известно о 51 погибшем в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Об этом сообщил в своем телеграмме Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«51 🕯️. При получении медицинской помощи погиб один из раненых. Разбор завалов продолжается», – рассказал Клименко.

Также в Нацполиции показали первые минуты в селе Гроза после ракетного удара.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов достали тела 49 погибших людей, среди них ребенок 6 лет.

РФ била по селу во время поминального обеда — в магазине-кафе было около 60 человек, в том числе дети — они поминали похороненного жителя села.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что ракетный удар, унесший 50 жизней в кафе в селе Гроза, нанесли «Искандером» и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте.

Читайте также: Удар «Искандером» по кафе на Харьковщине: ищут наводчиков — Клименко

Автор: Оксана Якушко
Популярно
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко
Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко
05.10.2023, 17:30
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
05.10.2023, 12:33
Синегубов сообщил о состоянии раненых вследствие удара РФ по Купянщине (фото)
Синегубов сообщил о состоянии раненых вследствие удара РФ по Купянщине (фото)
05.10.2023, 18:30
В селе Гроза на Харьковщине под завалами еще могут быть тела погибших — ГСЧС
В селе Гроза на Харьковщине под завалами еще могут быть тела погибших — ГСЧС
05.10.2023, 18:45

Новости по теме:

17:30
Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко
21:44
40% территории Харьковской области потенциально опасны — министр Клименко
17:36
Глава МВД Клименко посетил первоклашек в метро-школе Харькова (видео)
22:22
Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины
20:50
Трое погибших. В Херсоне во время эвакуации россияне обстреляли гражданских

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 18:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о 51 погибшем в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.".