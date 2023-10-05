Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)

Уже известно о 51 погибшем в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Об этом сообщил в своем телеграмме Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«51 🕯️. При получении медицинской помощи погиб один из раненых. Разбор завалов продолжается», – рассказал Клименко.

Также в Нацполиции показали первые минуты в селе Гроза после ракетного удара.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов достали тела 49 погибших людей, среди них ребенок 6 лет.

РФ била по селу во время поминального обеда — в магазине-кафе было около 60 человек, в том числе дети — они поминали похороненного жителя села.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что ракетный удар, унесший 50 жизней в кафе в селе Гроза, нанесли «Искандером» и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте.