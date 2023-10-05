Массовое убийство на Харьковщине. РФ била по селу во время поминального обеда
Массовое убийство гражданских в селе Гроза Купянского района Харьковской области, похоже, было спланированным, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.
Об этом он написал в своем телеграмме.
«Во время ракетной атаки по селу Гроза в кафе проходил поминальный обед. Именно поэтому в одном месте собралось такое большое количество людей», — сообщил Цаплиенко.
«Сегодня российские убийцы обстреляли магазин-кафе, в котором находились около 60 человек, в том числе дети. Никакого военного не было!! Ракета окупантов попала в помещение, где поминали похороненного жителя села. Ни одного военного, все местные жители села, в котором до сего дня проживало 330 человек!» — сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
В настоящее время из-под завалов достали 56 человек. 49 граждан погибли, еще 7 травмированы, сообщили в Нацполиции.
На место трагедии оперативно прибыли полиция, спасатели, медики. Они расчищают завалы, спасают раненых. Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и документируют последствия.
Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 16:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массовое убийство гражданских в селе Гроза Купянского района Харьковской области, похоже, было спланированным, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.".