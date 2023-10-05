49 загиблих, із них дитина, після ракетного удару по крамниці під Куп’янськом

“Показово жорстоким російським злочином” назвав удар ракети по продуктовій крамниці у селі Гроза Куп’янського району Харківської області президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. За станом на зараз з-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років», – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

6 осіб, у тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці продовжуються.

«Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим», – прокоментував трагедію президент Володимир Зеленський.