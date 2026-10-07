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Чутки про чуму в РФ: чи є ризик для України

Суспільство 14:19   07.10.2026
Вікторія Яковенко
Чутки про чуму в РФ: чи є ризик для України

Центр громадського здоров’я МОЗ України відстежує ситуацію в Іркутській області РФ після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту, яку шпиталізували з тяжкою пневмонією. У медіа поширюється інформація про можливу легеневу форму чуми. Фахівці оцінили ризик для України.

У Центрі кажуть: за інформацією з відкритих джерел, встановили 197 контактних осіб, 189 із них шпиталізували для спостереження та ізоляції.

“Водночас діагноз чуми офіційно не підтверджений. Офіційні російські органи повідомляють про пневмонію невстановленої етіології. При цьому на офіційному сайті теруправління Роспотребнадзору було оприлюднено інформацію про підозру на особливо небезпечну інфекцію. До цієї категорії інфекцій належить, зокрема, чума”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 5 жовтня належної офіційної інформації від РФ через механізми міжнародних медико-санітарних правил недостатньо для незалежної оцінки характеру події, констатують фахівці.

При цьому вони зазначили, що наразі ризик для України оцінюється як дуже низький. Разом із тим, система епідеміологічного нагляду країни має необхідні механізми для своєчасного виявлення та реагування на підозру на особливо небезпечні інфекції.

“Жодних додаткових спеціальних профілактичних заходів населенню України наразі вживати не потрібно. Так само немає підстав купувати або приймати антибіотики “для профілактики” чи “про запас”, – підкреслили у Центрі.

Довідка. Чума – це гостра бактеріальна інфекція. Людина найчастіше заражається через укуси інфікованих бліх або контакт з інфікованими тканинами, здебільшого це бубонна форма з ураженням лімфовузлів. Легенева форма трапляється значно рідше, але має найбільше епідемічне значення, бо за тісного контакту може передаватися від людини до людини через респіраторні частинки і без лікування швидко прогресує. Водночас чума піддається лікуванню антибіотиками, і чим раніше поставлено діагноз, то кращий прогноз.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 14:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр громадського здоров’я МОЗ України відстежує ситуацію в Іркутській області РФ після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту".