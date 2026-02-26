Вигадала хворобу доньки й отримала 200 тисяч: у Харкові судитимуть жінку
Харківські правоохоронці передали до суду справу мешканки Полтави, яка, за даними слідства, з липня 2023 року до лютого 2025-го незаконно отримувала соцвиплати за держпрограмою «муніципальна няня».
«Встановлено, що жінка звернулася до одного з управлінь соціального захисту населення у Харкові з фальшивою довідкою лікарні, що нібито підтверджує наявність у її доньки тяжкого захворювання. Це дало їй право на участь у вказаній програмі», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Потім, встановило слідство, фігурантка уклала договір про здійснення догляду за дитиною.
«Щомісяця жінка складала акти про нібито надані послуги, до яких вносила неправдиві відомості. Підроблені документи та квитанції про оплату послуг було подано до соцзахисту, на підставі чого вона отримувала державну компенсацію», – зазначили в прокуратурі.
За даними правоохоронців, жінка встигла отримати від держави понад 200 тисяч гривень.
Фігурантці інкримінують шахрайство та підроблення офіційного документа.
У прокуратурі додали, що жінка щиро розкаялася та добровільно відшкодувала до бюджету завдані збитки у повному обсязі.
Читайте також: У Харкові побили чоловіка: поліція з’ясувала, що сталося
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: болезнь, дитина, новини Харкова, соцвыплаты, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вигадала хворобу доньки й отримала 200 тисяч: у Харкові судитимуть жінку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 14:17;