Вигадала хворобу доньки й отримала 200 тисяч: у Харкові судитимуть жінку

Суспільство 14:17   26.02.2026
Вікторія Яковенко
Вигадала хворобу доньки й отримала 200 тисяч: у Харкові судитимуть жінку Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці передали до суду справу мешканки Полтави, яка, за даними слідства, з липня 2023 року до лютого 2025-го незаконно отримувала соцвиплати за держпрограмою «муніципальна няня».

«Встановлено, що жінка звернулася до одного з управлінь соціального захисту населення у Харкові з фальшивою довідкою лікарні, що нібито підтверджує наявність у її доньки тяжкого захворювання. Це дало їй право на участь у вказаній програмі», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Потім, встановило слідство, фігурантка уклала договір про здійснення догляду за дитиною.

«Щомісяця жінка складала акти про нібито надані послуги, до яких вносила неправдиві відомості. Підроблені документи та квитанції про оплату послуг було подано до соцзахисту, на підставі чого вона отримувала державну компенсацію», – зазначили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, жінка встигла отримати від держави понад 200 тисяч гривень.

Фігурантці інкримінують шахрайство та підроблення офіційного документа.

У прокуратурі додали, що жінка щиро розкаялася та добровільно відшкодувала до бюджету завдані збитки у повному обсязі.

Автор: Вікторія Яковенко
