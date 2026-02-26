У Харкові побили чоловіка: поліція з’ясувала, що сталося
Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку в нанесені тяжких тілесних ушкоджень.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, підозрюваний перебував у квартирі знайомого в Слобідському районі. Раптово між ним та іншим чоловіком виник словесний конфлікт.
«У ході конфлікту зловмисник завдав потерпілому численних ударів кулаками по голові та обличчю, а також ногами в грудну клітину. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу», – зазначили правоохоронці.
У поліції кажуть: якщо провину фігуранта доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що ГУ Нацполіції в Харківській області відкрило кримінальне провадження за фактом побиття 54-річного харків’янина. За словами заявника, його батька зупинили на одній із вулиць міста військовослужбовці, після чого доправили до ТЦК та СП. Там, за словами сина, чоловіка побили. Медики зафіксували наявність тілесних ушкоджень, характер та ступінь тяжкості яких встановлюють. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.
У версії подій сина, яку поширили в соцмережах, усе відбувалося 23 лютого, коли його батько вийшов на вулицю без телефону та документів. Чоловік – нібито інвалід 3-ї групи, ветеран, учасник бойових дій, знятий із військового обліку у зв’язку з непридатністю.
У Харківському ОТЦК наголосили, що їхнє керівництво розпочало службове розслідування, за результатами якого обіцяє вжити «відповідних організаційних та дисциплінарних заходів». Також встановлюють, чи є громадянин ветераном ЗСУ.
