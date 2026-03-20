Експрацівник ТЦК, який побив вчителя в Харкові, намагався оскаржити вирок

Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту військовослужбовця Володимира Воловика, засудженого за побиття вчителя Юрія Федяя. Вирок першої інстанції набув чинності, однак адвокат Воловика планує подавати касацію до Верховного суду.

Про це в коментарі МГ “Об’єктив” розповіла адвокатка потерпілого Юрія Федяя Юлія Палагіна.

За її словами, апеляційну скаргу розглянули 19 березня. Суд відмовив в її задоволенні в повному обсязі. Повний текст рішення мають оголосити сьогодні.

Як повідомила Палагіна, захисник Воловика наполягав на перекваліфікації злочину з “хуліганства” на “легкі тілесні ушкодження”, стверджуючи, що в його діях не було зухвалості та цинізму. Також захист просив зменшити суму моральної шкоди з 150 тисяч до 15 тисяч гривень і оскаржував витрати на правову допомогу. Суд ці доводи відхилив.

Адвокатка додала, що під час засідання Воловик поводився некоректно.

“Вона була аналогічна його поведінці під час розгляду справи в першій інстанції, коли прокурор або я говорили речі, що не подобались, скажімо так, обвинуваченому. Він дуже яскраво реагував, посміхаючись, виражаючись нецензурною лайкою. Я думаю, це також якийсь відбиток наклало на ситуацію і також послугувало підставою для такого рішення суду”, — зазначила Палагіна.

За інформацією адвокатки, вирок передбачає три роки обмеження волі та стягнення 150 тисяч гривень моральної шкоди. Оскільки Воловик є чинним військовослужбовцем, це покарання є підставою для його звільнення зі служби.

“Станом на сьогодні буде вирішуватися питання в ході виконання вироку суду щодо його звільнення з військової служби і потім вже вирішиться питання про відбування покарання. А саме, це поміщення у спеціальну установу обмеженого типу, не таку сувору, як при позбавленні волі, але все ж таки це буде обмеження волі і відбування покарання у спеціальній установі”, — пояснила вона.

Палагіна повідомила, що жодних коштів потерпілому Воловик не відшкодував і навіть не намагався зв’язатися з ним, аби вибачитись. На її думку, це спростовує заяви захисту про щире каяття.

За словами адвокатки, сторона захисту заявила про намір подати касаційну скаргу до Верховного суду і може зробити це протягом трьох місяців, однак вирок вже набрав законної сили.

“Він вже має виконувати в повному обсязі цей вирок суду. Що стосується і виконання покарання в частині обмеження волі, і так само, що стосується вирішення фінансових питань”, – уточнила Палагіна.

Нагадаємо, відео, на якому вчителя оточили кілька чоловіків у військовій формі, і один із них завдав цивільному кілька ударів у живіт, з’явилося у соцмережах 11 травня 2025 року. У Харківському ОТЦК та СП заявили, що «конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». Дії свого військовослужбовця засудили та призначили службове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

В інтерв’ю «Факти ICTV» керівник Харківського ОТЦК та СП Олександр Конєв зазначив, цього військовослужбовця перевели до військової частини, що зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків, попри те, що цей чоловік має інвалідність ІІІ групи.

7 жовтня Салтівський районний суд Харкова ухвалив вирок у справі. Як передавало «Суспільне. Харків», Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Також суд ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень. Реакція експрацівника ТЦК виявилася агресивною. Коли журналіст «Суспільного» попросив у нього прокоментувати рішення, Воловик вибив телефон з рук кореспондента.