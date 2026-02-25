«Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття 54-річного харків’янина.
У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: відповідну заяву отримали 23 лютого.
У соцмережах опублікували звернення хлопця, який представився сином потерпілого.
«Мого батька було побито співробітниками ТЦК у Харкові. Ми вимагаємо справедливого та неупередженого розслідування і притягнення винних до відповідальності. Закон один для всіх», – написав чоловік.
Заявник зазначив, що батько вийшов на вулицю без документів. Його нібито «закинули у бус військовослужбовці», після чого доставили до одного з ТЦК.
Потім, як зазначено у зверненні, в приміщенні установи чоловікові могли бути спричинені тілесні ушкодження. Хлопець заявляє про «фізичне насильство з особливою жорстокістю».
«Після події громадянина було госпіталізовано до медзакладу. Медики зафіксували наявність тілесних ушкоджень, характер і ступінь тяжкості яких встановлюється», – додали правоохоронці.
Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські кажуть: здійснюють необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Читайте також: “Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 16:17;