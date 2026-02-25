«Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття 54-річного харків’янина.

У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: відповідну заяву отримали 23 лютого.

У соцмережах опублікували звернення хлопця, який представився сином потерпілого.

«Мого батька було побито співробітниками ТЦК у Харкові. Ми вимагаємо справедливого та неупередженого розслідування і притягнення винних до відповідальності. Закон один для всіх», – написав чоловік.

Заявник зазначив, що батько вийшов на вулицю без документів. Його нібито «закинули у бус військовослужбовці», після чого доставили до одного з ТЦК.

Потім, як зазначено у зверненні, в приміщенні установи чоловікові могли бути спричинені тілесні ушкодження. Хлопець заявляє про «фізичне насильство з особливою жорстокістю».

«Після події громадянина було госпіталізовано до медзакладу. Медики зафіксували наявність тілесних ушкоджень, характер і ступінь тяжкості яких встановлюється», – додали правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські кажуть: здійснюють необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.