Усе менше школярів у Харкові, Степанида переїхала на озеро: підсумки 27 травня

Уже цієї п’ятниці у школах Харкова пролунають останні дзвоники. Експрацівник поліції продавав фіктивну інвалідність за 10 тисяч доларів. Торгівельні павільйони зайнялися в Індустріальному районі Харкова. На станції метро «Наукова» повністю відновили скління. Частина Харкова залишиться без холодної води у четвер. Бегемотиха Степанида вже розпочала літній сезон. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 травня.

Як розповіла на пресконференції очільниця міськосвіти Ольга Деменко, попри війну, не залишаться без свята й випускники. Кожен район проведе урочистості в укритті оперного театру, де діти традиційно танцюватимуть вальси. Загалом цьогоріч місто випускає 8 тисяч одинадцятикласників, тоді як першачків планують набрати лише 5,5 тисячі. Такий розрив освітянка пов’язує із катастрофічним спадом народжуваності у країні, що триває ще з дві тисячі п’ятнадцятого року. Деменко спростувала чутки, що старші класи начебто порожніють через масовий виїзд хлопців за кордон. За її словами, 52% випускників фізично перебувають у Харкові. За кордоном — третина, й така кількість протягом останніх років є стабільною. Протягом усього червня на базі підземних шкіл, протирадіаційних укриттів та станцій метро працюватиме літня школа.

Про це заявили одразу в облпрокуратурі, Нацполіції Харківщини та Держприкордонслужбі. За версією слідства, 35-річний житель Лозової обіцяв чоловікові вплинути на лікарів, представників медико-соціальної експертизи та ТЦК для отримання відстрочки. Гроші експоліціянт брав частинами — загалом отримав понад 400 тисяч гривень, після чого відправив клієнту поштою підроблений медичний висновок про третю групу інвалідності. Чоловіка затримали під час одержання останнього траншу. У нього вдома знайшли майже 7 тисяч доларів та фейкове посвідчення співробітника СБУ. Фігуранту вже оголосили підозру та відправили під варту.

Пожежу на площі 50 квадратних метрів рятувальники ліквідували за годину. Минулося без жертв та постраждалих. Причину загоряння встановлюють, повідомили в облуправлінні ДСНС.

Ці конструкції були пошкоджені під час обстрілу 16 травня. Як повідомили у підземці, одразу після атаки комунальники демонтували розбиті елементи, а згодом встановили майже 60 стекол на трьох павільйонах станції.

Це самісінький центр Харкова, Нагірний район, Шатилівка, квартали навколо саду Шевченка, Центрального парку, Політеху та заводу “ФЕД”. Як повідомили у мерії, комунальники готуватимуть мережі до зими. Харків’ян просять зробити запас води.

Очікується, що середньомісячна температура повітря сягне +21,3°. Такий попередній прогноз опублікував Регіональний центр з гідрометеорології. А от дощів буде вдосталь — у межах середніх багаторічних показників.

Тварину перевели до відкритого басейну на свіжому повітрі. Штучне озеро площею понад 500 квадратних метрів уже добре прогрілося на сонці. У літньому вольєрі бегемотиха проводитиме час максимально активно аж до перших осінніх холодів. Степанида — корінна харків’янка, яка народилася тут у грудні 1992 року.

