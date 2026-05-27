Все меньше школьников в Харькове, Степанида переехала на озеро — итоги 27 мая

Как рассказала на пресс-конференции глава горобразования Ольга Деменко, вопреки войне, не останутся без праздника и выпускники. Каждый район проведет торжества в укрытии оперного театра, где дети традиционно будут танцевать вальсы. В общей сложности в этом году город выпускает 8 тысяч одиннадцатиклассников, тогда как первоклашек планируют набрать всего 5,5 тысячи. Такой разрыв Деменко связывает с катастрофическим спадом рождаемости в стране, который продолжается с 2015 года. Директор департамента образования опровергла слухи, что старшие классы якобы пустеют из-за массового выезда парней за границу. По ее словам, 52% выпускников физически находятся в Харькове. За границей — треть, и это количество на протяжении последних лет остается стабильным. В течение всего июня на базе подземных школ, противорадиационных укрытий и станций метро будет работать летняя школа.

Об этом заявили сразу в облпрокуратуре, Нацполиции Харьковщины и Госпогранслужбе. По версии следствия, 35-летний житель Лозовой обещал мужчине повлиять на врачей, представителей медико-социальной экспертизы и ТЦК для получения отсрочки. Деньги экс-полицейский брал частями — всего получил более 400 тысяч гривен, после чего отправил клиенту по почте поддельное медицинское заключение о третьей группе инвалидности. Мужчину задержали во время получения последнего транша. У него дома нашли почти 7 тысяч долларов и фейковое удостоверение сотрудника СБУ. Фигуранту уже объявили подозрение и отправили под стражу.

Пожар на площади 50 квадратных метров спасатели ликвидировали за час. Обошлось без жертв и пострадавших. Причину возгорания устанавливают, сообщили в облуправлении ГСЧС.

Эти конструкции были повреждены во время обстрела 16 мая. Как сообщили в подземке, сразу после атаки коммунальщики демонтировали разбитые элементы, а позже установили почти 60 стекол на трех павильонах станции.

Это самый центр Харькова, Нагорный район, Шатиловка, кварталы вокруг сада Шевченко, Центрального парка, Политеха и завода «ФЭД». Как сообщили в мэрии, коммунальщики будут готовить сети к зиме. Харьковчан просят сделать запас воды.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха достигнет +21,3°. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет достаточно — в пределах средних многолетних показателей.

Животное перевели в открытый бассейн на свежем воздухе. Искусственное озеро площадью более 500 квадратных метров уже хорошо прогрелось на солнце. В летнем вольере бегемотиха будет проводить время максимально активно вплоть до первых осенних холодов. Степанида — коренная харьковчанка, которая родилась здесь в декабре 1992 года.

