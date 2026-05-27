Харьков готовится к последнему звонку и выпускным: как пройдут праздники

Уже в эту пятницу, 29 мая, в школах Харькова прозвучит последний звонок. Праздник проведут на безопасных локациях офлайн, сообщила во время брифинга директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Мы стараемся сделать так, чтобы на каждой безопасной локации было два-три праздника. Мы приглашаем на эти праздники не только учащихся офлайн, но и всех желающих. А для тех, кто находится вне города – звонок прозвучит онлайн», — отметила Деменко.

Также город готовится и к выпускным. В этом году их будет 15, рассказали в мэрии.

«Каждый район в безопасном укрытии в ХАТОБе будет проводить выпускные. Это будет 15 выпускных, потому что у некоторых районов больше выпускников, у некоторых — меньше. И потому все выпускники, которые находятся в Харькове, и их родители, смогут посетить выпускные. Это будет для них праздник. Все районы к этому готовятся», – сказала Деменко.