Выпускные стартовали в Харькове: Терехов вручил первые знаки отличия (фото)
В Харькове стартовали выпускные вечера. Учреждения среднего образования в этом году закончили 8,4 тысячи школьников.
Церемонии 19 июня состоялись для выпускников Шевченковского, Слободского и Основянского районов, сообщает пресс-служба горсовета.
С окончанием школы парней и девушек поздравил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что Харьков гордится своими выпускниками, которые несмотря на постоянные воздушные тревоги и обстрелы продолжали учиться в городе.
За высокие достижения в учебе в Харькове медалями будет отмечен 961 ученик (782 — золотыми, 179 — серебряными).
Кроме того, все одиннадцатиклассники получат памятные знаки отличия «Выпуск города-героя Харькова 2024 года».
Фото: Харьковский горсовет
Как сообщалось ранее, почти 707 тысяч гривен заплатил департамент образования Харьковской мэрии за знаки отличия, которые в этом году выдают всем выпускникам.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове стартовали выпускные вечера. Учреждения среднего образования в этом году закончили 8,4 тысячи школьников".