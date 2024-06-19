Выпускные стартовали в Харькове: Терехов вручил первые знаки отличия (фото)

В Харькове стартовали выпускные вечера. Учреждения среднего образования в этом году закончили 8,4 тысячи школьников.

Церемонии 19 июня состоялись для выпускников Шевченковского, Слободского и Основянского районов, сообщает пресс-служба горсовета.

С окончанием школы парней и девушек поздравил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что Харьков гордится своими выпускниками, которые несмотря на постоянные воздушные тревоги и обстрелы продолжали учиться в городе.

За высокие достижения в учебе в Харькове медалями будет отмечен 961 ученик (782 — золотыми, 179 — серебряными).

Кроме того, все одиннадцатиклассники получат памятные знаки отличия «Выпуск города-героя Харькова 2024 года».



Фото: Харьковский горсовет

Как сообщалось ранее, почти 707 тысяч гривен заплатил департамент образования Харьковской мэрии за знаки отличия, которые в этом году выдают всем выпускникам.