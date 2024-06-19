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Выпускные стартовали в Харькове: Терехов вручил первые знаки отличия (фото)

Общество 21:48   19.06.2024
Елена Нагорная
Выпускные стартовали в Харькове: Терехов вручил первые знаки отличия (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове стартовали выпускные вечера. Учреждения среднего образования в этом году закончили 8,4 тысячи школьников.

Церемонии 19 июня состоялись для выпускников Шевченковского, Слободского и Основянского районов, сообщает пресс-служба горсовета.

С окончанием школы парней и девушек поздравил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что Харьков гордится своими выпускниками, которые несмотря на постоянные воздушные тревоги и обстрелы продолжали учиться в городе.

За высокие достижения в учебе в Харькове медалями будет отмечен 961 ученик (782 — золотыми, 179 — серебряными).

Кроме того, все одиннадцатиклассники получат памятные знаки отличия «Выпуск города-героя Харькова 2024 года».


Фото: Харьковский горсовет

Как сообщалось ранее, почти 707 тысяч гривен заплатил департамент образования Харьковской мэрии за знаки отличия, которые в этом году выдают всем выпускникам.

Читайте также: Детство одно: в Харькове определились с форматом последних звонков и выпускных

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове стартовали выпускные вечера. Учреждения среднего образования в этом году закончили 8,4 тысячи школьников".