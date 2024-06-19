Випускні вечори стартували в Харкові: Терехов вручив перші відзнаки (фото)

У Харкові стартували випускні вечори. Заклади середньої освіти цього року закінчили 8,4 тисячі учнів.

Церемонії 19 червня відбулися для випускників Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів, повідомляє пресслужба міськради.

Із закінченням школи хлопців та дівчат привітав мер Ігор Терехов. Він зазначив, що Харків пишається своїми випускниками, які попри постійні повітряні тривоги та обстріли продовжували навчатися у місті.

За високі досягнення у навчанні у Харкові медалями буде відзначено 961 учня (782 – золотими, 179 – срібними).

Крім того, всі одинадцятикласники отримають пам’ятні відзнаки “Випуск міста-героя Харкова 2024 року”.



Фото: Харківська міськрада

Як повідомлялося раніше, майже 707 тисяч гривень заплатив департамент освіти Харківської мерії за відзнаки, які цього року видають усім випускникам.