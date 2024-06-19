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У Харкові на медалі для випускників витратили понад 700 тис. грн

Суспільство 09:12   19.06.2024
Оксана Горун
У Харкові на медалі для випускників витратили понад 700 тис. грн

706 тисяч 800 грн за “Подарувальні комплекти для нагородження” заплатив департамент освіти Харківської мерії, згідно з даними порталу держзакупівель “Prozorro”. У Харкові такі медалі видали випускникам шкіл.

Тендер на закупівлю медалей оголосили 26 квітня 2024 року, а в середині травня з переможцем торгів уклали договір понад 700 тис. грн.

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У тендерній документації докладно описані комплекти, які закупила мерія: “Медаль золотого кольору , діаметром 70мм та товщиною від 2.5 мм, з полігональним малюнком розташованого по контору медалі, рельєфна, згідно ескізу та отворами між місцем під жетон 50 мм. З лицьової  та оборотної сторони металевий жетон з повно кольоровим зображенням згідно макету узгодженого з замовником”.

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Саме такі медалі здобули випускники харківських шкіл. Фото опублікував харківський блогер Павло Федосенко.

“Наскільки я розумію – це медалі від міськради, які отримали випускники”, – прокоментував він, запитавши: навіщо зараз?

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 09:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "706 тисяч 800 грн за “Подарувальні комплекти для нагородження” заплатив департамент освіти Харківської мерії, згідно з даними порталу держзакупівель “Prozorro”. У Харкові такі медалі видали випускникам шкіл".