В Харькове на медали для выпускников потратили более 700 тыс. грн
706 тысяч 800 грн за «Подарочные комплекты для награждения» заплатил департамент образования Харьковской мэрии, согласно данным портала госзакупок «Prozorro». В Харькове такие медали выдали выпускникам школ.
Тендер на закупку медалей объявили 26 апреля 2024 года, а в середине мая с победителем торгов заключили договор на более 700 тыс. грн.
В тендерной документации подробно описаны комплекты, которые закупила мэрия: «Медаль золотого цвета, диаметром 70 мм и толщиной от 2.5 мм, с полигональным рисунком, расположенным по контору медали, рельефная, согласно эскизу и отверстиям между местом под жетон 50 мм. С лицевой и оборотной сторон металлический жетон с полноцветным изображением согласно макета, согласованного с заказчиком».
Именно такие медали получили выпускники харьковских школ. Фото опубликовал харьковский блогер Павел Федосенко.
«Насколько я понимаю – это медали от горсовета, которые получили выпускники», — прокомментировал он, задавшись вопросом: зачем сейчас?
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выпускники, медали, мэрия, новости Харькова, тендер;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "706 тысяч 800 грн за «Подарочные комплекты для награждения» заплатил департамент образования Харьковской мэрии, согласно данным портала госзакупок «Prozorro». В Харькове такие медали выдали выпускникам школ".