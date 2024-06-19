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В Харькове на медали для выпускников потратили более 700 тыс. грн

Общество 09:12   19.06.2024
Оксана Горун
В Харькове на медали для выпускников потратили более 700 тыс. грн

706 тысяч 800 грн за «Подарочные комплекты для награждения» заплатил департамент образования Харьковской мэрии, согласно данным портала госзакупок «Prozorro». В Харькове такие медали выдали выпускникам школ.

Тендер на закупку медалей объявили 26 апреля 2024 года, а в середине мая с победителем торгов заключили договор на более 700 тыс. грн.

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В тендерной документации подробно описаны комплекты, которые закупила мэрия: «Медаль золотого цвета, диаметром 70 мм и толщиной от 2.5 мм, с полигональным рисунком, расположенным по контору медали, рельефная, согласно эскизу и отверстиям между местом под жетон 50 мм. С лицевой и оборотной сторон металлический жетон с полноцветным изображением согласно макета, согласованного с заказчиком».

Именно такие медали получили выпускники харьковских школ. Фото опубликовал харьковский блогер Павел Федосенко.

«Насколько я понимаю – это медали от горсовета, которые получили выпускники», — прокомментировал он, задавшись вопросом: зачем сейчас?

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "706 тысяч 800 грн за «Подарочные комплекты для награждения» заплатил департамент образования Харьковской мэрии, согласно данным портала госзакупок «Prozorro». В Харькове такие медали выдали выпускникам школ".