Выпускникам, которые сдали НМТ на 200 баллов, заплатят по 6,5 тыс. в Харькове

В Харькове выпускников, получивших самые высокие результаты на НМТ, будут отмечать денежными вознаграждениями. Соответствующее решение приняли сегодня, 29 июля, во время сессии горсовета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году 146 учеников заведений общего среднего образования Харькова получили 157 самых высоких результатов НМТ. За каждый результат в 200 баллов выпускники получат по 6,5 тыс. грн. (с учетом налогов и сборов).

«Это заслуженное вознаграждение для выпускников, которые упорно учились и достигли высоких результатов, несмотря на сложные условия войны. Я благодарен всем детям, которые остаются в Харькове, развиваются и своими успехами прославляют наш город», — сказал мэр Игорь Терехов.

Как отметили в департаменте образования, с начала полномасштабного вторжения материальное награждение выпускников за 200-балльные результаты не проводилось. Считают, что такое решение станет дополнительной поддержкой для учеников, продемонстрировавших высокий уровень знаний.