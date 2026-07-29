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Выпускникам, которые сдали НМТ на 200 баллов, заплатят по 6,5 тыс. в Харькове

Общество 16:43   29.07.2026
Виктория Яковенко
Выпускникам, которые сдали НМТ на 200 баллов, заплатят по 6,5 тыс. в Харькове

В Харькове выпускников, получивших самые высокие результаты на НМТ, будут отмечать денежными вознаграждениями. Соответствующее решение приняли сегодня, 29 июля, во время сессии горсовета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году 146 учеников заведений общего среднего образования Харькова получили 157 самых высоких результатов НМТ. За каждый результат в 200 баллов выпускники получат по 6,5 тыс. грн. (с учетом налогов и сборов).

«Это заслуженное вознаграждение для выпускников, которые упорно учились и достигли высоких результатов, несмотря на сложные условия войны. Я благодарен всем детям, которые остаются в Харькове, развиваются и своими успехами прославляют наш город», — сказал мэр Игорь Терехов.

Как отметили в департаменте образования, с начала полномасштабного вторжения материальное награждение выпускников за 200-балльные результаты не проводилось. Считают, что такое решение станет дополнительной поддержкой для учеников, продемонстрировавших высокий уровень знаний.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове выпускников, получивших самые высокие результаты на НМТ, будут отмечать денежными вознаграждениями.".