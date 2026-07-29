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В Харькове закрыли гимназию: чем объясняют решение в горсовете

Общество 17:34   29.07.2026
Оксана Горун
В Харькове закрыли гимназию: чем объясняют решение в горсовете Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове больше не будет гимназии №81. 29 июля на сессии горсовета депутаты приняли решение «реорганизовать ее путем присоединения». Присоединили к лицею №65.

О таком решении депутатов проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Департаменте образования объяснили: необходимо оптимизировать сеть школ, эффективно использовать ресурсы громады и обеспечить детям качественное обучение», — написано в сообщении мэрии.

По данным чиновников, за время полномасштабного вторжения РФ количество школьников в гимназии существенно уменьшилось. В 2023/2024 учебном году там учились 108 детей, в 2024/2025 — 107, а в 2025/2026 — 79. При этом 1 сентября 2026 года, по прогнозу, в гимназии осталось бы только 16 школьников. Они продолжат учиться в лицее №65. При этом здание бывшей гимназии №81 на улице Красная Аллея (неподалеку от выезда из Харькова в Новобаварском районе) обещают использовать для организации образовательного процесса.

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Напомним, в Харькове продолжают расширять сеть подземных школ. До 1 сентября количество безопасных образовательных локаций планируют увеличить до 25 (сейчас их 22). В том числе откроют новую подземную школу. Еще две школы достроят уже после начала учебного года.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 17:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове больше не будет гимназии №81. 29 июля на сессии горсовета депутаты приняли решение «реорганизовать ее путем присоединения». Присоединили к лицею №65".