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Три подземные школы строят в Харькове: планы по открытию озвучил Терехов

Записано 09:55   25.06.2026
Елена Нагорная
Три подземные школы строят в Харькове: планы по открытию озвучил Терехов

До 1 сентября количество безопасных образовательных локаций в Харькове планируют увеличить до 25 (сейчас их 22), в том числе открыв новую подземную школу. Еще две подземные школы достроят уже после начала учебного года. 

«Если сегодня у нас 22 такие локации безопасные, в которых дети имеют возможность учиться, то к 1 сентября мы откроем 25 локаций. Это одна подземная школа. Кроме этого, мы продолжаем строительство еще двух подземных школ. Да, они не будут открыты к 1 сентября, к началу учебного года, но мы строим. Кроме этого, мы строим под землей детский сад», — отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон

Напомним, по состоянию на конец мая в Харькове работали 22 безопасные локации: девять подземных школ, шесть противорадиационных укрытий (ПРУ) при учебных заведениях и семь станций метрополитена. Они охватывают смешанным обучением почти 22 тысячи детей — это чуть более 40% от тех школьников, которые сейчас физически находятся в городе (всего в Харькове живут 54 тысячи учеников).

Классы для обучения детей планируют обустроить на еще одной станции метрополитена при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 1 сентября количество безопасных образовательных локаций в Харькове планируют увеличить до 25 (сейчас их 22), в том числе открыв новую подземную школу. ".