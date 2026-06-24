Подземный детсад в Песочине под Харьковом готов на 100%: когда его откроют

Первый в Украине подземный детский сад в Песочинской громаде Харьковской области готов на 100%. Сейчас идет процедура ввода объекта в эксплуатацию — все документы подали на прошлой неделе, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Я думаю, что через неделю, максимум две, будет принято положительное решение и мы будем его открывать, и дети будут там уже учиться», — сказал Синегубов.

Всего в области сейчас реализуют два проекта подземных садиков — в Песочине и Дергачах.

Параллельно продолжается строительство подземных школ. Синегубов рассчитывает, что до конца года в области их будет уже до 30, и это позволит обеспечить смешанным или полноценным офлайн-образованием около 100 тысяч детей. Формат занятий будут определять на местах, учитывая ситуацию с безопасностью и логистику школьных автобусов.

В ноябре 2025 года на стройке детсада в Песочине побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако тогда для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен. Подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей. Но использовать именно этот проект в других населенных пунктах не получится, потому что его разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми садик образует целостный дошкольный комплекс.