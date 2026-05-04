«Очень затратный проект»: в Харькове начали строить подземный детсад (видео)

В Харькове стартовало строительство первого в городе подземного детского сада, рассчитанного на 120 детей, рассказал мэр Игорь Терехов.

«Да, мы начали строительство подземного детского садика. Для нас это очень важный проект. Он рассчитан на 120 деток, на одновременное посещение. Это очень дорогой проект, потому что совсем другие требования, которые предъявляются к детскому садику под землей. Потому что нужно, чтобы дети были там целый день, чтобы там отдыхали. То есть совсем другое проектное решение. Начали строительство, софинансирование городского бюджета и государственного бюджета», — отметил Терехов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что строительство первого в Украине подземного детсада в поселке Песочин под Харьковом на почти 500 детей вышло на завершающий этап. Также стартовало строительство подземного сада в городе Дергачи.

В ноябре 2025 года на стройке детсада в Песочине побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако тогда для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен. Подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей. Но использовать именно этот проект в других населенных пунктах не получится, потому что его разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми садик образует целостный дошкольный комплекс.

