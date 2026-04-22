Когда откроют подземные детсады в Песочине и Дергачах — названы сроки (видео)

Первый в Украине подземный детсад в Песочине на почти 500 детей будет завершен примерно через месяц, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, работы вышли на завершающий этап. На объект ждали финансирование — около 40 миллионов гривен, которые наконец поступили.

«И мы констатируем, что примерно через месяц мы завершим этот объект. Это детский сад в Песочине на почти 500 детей. И там уже фактически очередь на эти места», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Второй подземный детсад, по его словам, появится в Дергачах, где недавно открыли подземную школу. Его планируют завершить в конце этого или в начале следующего года.

«Там есть дети, и такие безопасные пространства очень важны», — подчеркнул начальник ХОВА.

Он также сообщил, что в конце прошлого года в области достроили 17 подземных школ. В этом году планируют завершить и ввести в эксплуатацию еще 13.

«Таким образом, где-то к концу года мы выведем в офлайн или смешанную форму половину наших школьников. Это около 100 тысяч детей», — резюмировал Синегубов.

В ноябре 2025 года на стройке детсада в Песочине побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако тогда для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен. Подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей. Но использовать именно этот проект в других населенных пунктах не получится, потому что его разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми садик образует целостный дошкольный комплекс.

Строительство первого подземного детсада в Харькове планируют начать в ближайшее время, сообщала в марте 2026 года директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

