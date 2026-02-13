Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ

Цены, которые закладывают на материалы для первого подземного детского сада Харькова на базе яслей-сада №143 на Холодной Горе, проанализировали активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По их оценке, на ряде позиций в теории могут переплатить 1,1 миллиона гривен.

Согласно информации на портале публичных закупок ProZorro, договор департамент благоустройства, восстановления и реконструкции горсовета заключил с ПАО «Трест Жилстрой-1». Стоимость проекта — 221,2 миллиона гривен. За эти средства должны построить противорадиационное укрытие площадью 2046 квадратных метров, рассчитанное на 217 человек (дети, воспитатели и технический персонал). Кроме защитного сооружения построят овощехранилище.

В подземном здании будут водопровод, канализация, тепловые сети, связь, сети электроснабжения, три подъемника для маломобильных людей. Также в проекте есть альтернативный источник электроснабжения — дизель-генераторная установка. Рядом со сооружением обустроят игровые и спортивные площадки, дорожки и тротуары. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.

Ожидаемая стоимость работ составляла 244 миллиона гривен, на торги пришли три участника: ПАО «Трест «Жилстрой-1», ЧП «Строительная фирма «Промтекс» и ООО «Автомагистраль-Запад». В результате торгов стоимость снизилась на 20 миллионов гривен.

«Часть позиций заложена по полностью рыночным ценам (например, бетон), однако некоторые позиции, причем самые дорогие, невозможно проанализировать. Так, нет возможности проверить цены на каркас и арматурные сетки, потому что это индивидуальные изделия, которые измеряются в штуках, погонных метрах», — констатируют активисты.

По их оценке, есть много позиций с возможными переплатами. Например, грунтовку адгезионную Ceresit бетонконтакт CT 19 записали в смету по 128 гривен за килограмм. В «Эпицентре» такую грунтовку можно купить по 84 гривны за килограмм. Только на этой позиции вероятная переплата составит 75 тысяч гривен, пишет ХАЦ.

Двери защитно-герметичные ДУ-ІІІ (440 кПа) 1200*2000 ТУ У 25.1- 38587375-001:2016 (грунтованные) для детского сада покупают по 126 782 гривны. Аналогичные двери есть на рынке по 93 336 гривен. Возможная переплата – 167 тысяч гривен, продолжают аналитики.

Дюбели фасадные 10х180мм указаны по 11,25 гривны за штуку, и это значительно выше рыночной цены, отмечают антикоррупционеры. Магазины предлагают такой дюбель по 6,76 гривны за штуку. Возможная переплата – 63 тысячи гривен.

Профнастил НС57-750-0,7 указан по 680 гривен за квадратный метр. Рыночная цена этого вида профнастила – 507 гривен за квадрат, поэтому вероятная переплата – 112 тысяч гривен, отмечают в ХАЦ.

Клеевую смесь для пенополистирольных плит К-114 (Термо Клебер/ Baumit Thermokleber/мешок 25 кг) планируют покупать по 29,85 гривны за килограмм. Рыночная стоимость этого клея в три раза меньше – 10 гривен за килограмм. Возможная переплата – 285 тысяч гривен, пишут антикоррупционеры.

Краска фасадная силиконовая эгализационная KREISEL 005 указана по 319,5 гривны за килограмм. Такую краску можно приобрести по 246 гривен за килограмм. Вероятная переплата – 28 тысяч гривен.

Шпаклевка цементная TIGOR TT-225 фасадная финишная белая (20 килограммов) указана по 37,6 гривны за килограмм. Рыночная цена – 21,6 гривны за килограмм. Возможная переплата – 70 тысяч гривен.

Штукатурка фасадная силикат-силиконовая Kreisel 051 по 330,25 гривны за килограмм указана в смете. Такую штукатурку предлагают приобрести по 137,5 гривны за килограмм. Вероятная переплата – 320 тысяч гривен, добавляют в ХАЦ.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что строительство подземного детского сада с нуля обойдется вдвое дороже строительства подземной школы. Городской голова также неоднократно заявлял, что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет. 3 декабря 2025 года Терехов сообщил, что есть предварительные договоренности с Министерством образования о софинансировании проекта.