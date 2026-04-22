Live

Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки

Записано 17:47   22.04.2026
Елена Нагорная
Перший в Україні підземний дитсадок у Пісочині на майже 500 дітей буде завершено приблизно через місяць, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, роботи вийшли на завершальний етап. На об’єкт чекали фінансування — близько 40 мільйонів гривень, які нарешті надійшли.

“І ми констатуємо, що приблизно через місяць ми завершимо цей об’єкт. Це дитячий садочок у Пісочині на майже 500 дітей. І там вже фактично черга на ці місця”, — зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Другий підземний дитсадок, за його словами, з’явиться в Дергачах, де нещодавно відкрили підземну школу. Його планують завершити наприкінці цього або на початку наступного року.

“Там є діти, і такі безпечні простори дуже важливі”, — наголосив начальник ХОВА.

Він також повідомив, що наприкінці минулого року в області добудували 17 підземних шкіл. Цього року планують завершити та ввести в експлуатацію ще 13.

“Таким чином десь на кінець року ми виведемо в офлайн або змішану форму половину наших школярів. Це близько 100 тисяч дітей”, — підсумував Синєгубов.

У листопаді 2025 року на будівництві дитсадка в Пісочині побувала кореспондентка МГ “Об’єктив”. Тоді голова громади Олег Чернобай припускав, що садочок можуть відкрити у березні 2026-го, проте тоді для завершення будівництва не вистачало 55 мільйонів гривень. Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб — дітей та вихователів, тобто у дві зміни охоплять більш як пів тисячі малюків. Але використати саме цей проєкт в інших населених пунктах не вийде, тому що його розробляли з урахуванням уже наявних поряд споруд, з якими садочок утворює цілісний дошкільний комплекс.

Будівництво першого підземного дитсадка у Харкові планують розпочати найближчим часом, повідомляла у березні 2026 року директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

Читайте також: ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині

Популярно
Новини за темою:

06.04.2026
У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)
06.03.2026
Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
14.02.2026
ХАЦ: за 18 км від кордону планують побудувати підземний дитсадок на Харківщині
13.02.2026
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
03.12.2025
«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
