Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки

Перший в Україні підземний дитсадок у Пісочині на майже 500 дітей буде завершено приблизно через місяць, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, роботи вийшли на завершальний етап. На об’єкт чекали фінансування — близько 40 мільйонів гривень, які нарешті надійшли.

“І ми констатуємо, що приблизно через місяць ми завершимо цей об’єкт. Це дитячий садочок у Пісочині на майже 500 дітей. І там вже фактично черга на ці місця”, — зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Другий підземний дитсадок, за його словами, з’явиться в Дергачах, де нещодавно відкрили підземну школу. Його планують завершити наприкінці цього або на початку наступного року.

“Там є діти, і такі безпечні простори дуже важливі”, — наголосив начальник ХОВА.

Він також повідомив, що наприкінці минулого року в області добудували 17 підземних шкіл. Цього року планують завершити та ввести в експлуатацію ще 13.

“Таким чином десь на кінець року ми виведемо в офлайн або змішану форму половину наших школярів. Це близько 100 тисяч дітей”, — підсумував Синєгубов.

У листопаді 2025 року на будівництві дитсадка в Пісочині побувала кореспондентка МГ “Об’єктив”. Тоді голова громади Олег Чернобай припускав, що садочок можуть відкрити у березні 2026-го, проте тоді для завершення будівництва не вистачало 55 мільйонів гривень. Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб — дітей та вихователів, тобто у дві зміни охоплять більш як пів тисячі малюків. Але використати саме цей проєкт в інших населених пунктах не вийде, тому що його розробляли з урахуванням уже наявних поряд споруд, з якими садочок утворює цілісний дошкільний комплекс.

Будівництво першого підземного дитсадка у Харкові планують розпочати найближчим часом, повідомляла у березні 2026 року директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.