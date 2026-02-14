ХАЦ: за 18 км від кордону планують побудувати підземний дитсадок на Харківщині

У Старому Салтові готуються будувати підземний дитсадок, інформує ГО «Харківський антикорупційний центр».

«Коштуватиме 135,4 млн грн, тендер виграло ТОВ «Слобожанська будівельна компанія «Саргон», – розповіли аналітики з посиланням на систему «ProZorro».

Зазначається, що мова йде про створення протирадіаційного укриття на базі ясла-садка «Барвінок-100» у селищі Старий Салтів, який знаходиться за 18 км від кордону.

«На ці торги також приходив ТДВ «Житлобуд-3», але його пропозиція була дорожче, 136 млн грн. В результаті аукціону очікувану ціну будівництва вдалось зменшити на 1,8 млн грн. Роботи мають завершити до 25 грудня 2026 року», – уточнив ХАЦ.

Аналітики додають: дитсадок хочуть будувати за кошти ЄС, за програмою Ukraine Facility. Підрядник отримає аванс 30% за договором.

«ТОВ «Слобожанська будівельна компанія «Саргон» – це та сама компанія, що відбудовувала Старосалтівський ліцей за 205 мільйонів гривень, причому без підземного корпусу. Будівельні роботи ще не завершили остаточно, як туди у квітні 2025 року влучив табун російських «шахедів», – нагадує ХАЦ.

Нагадаємо, раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на численні питання та сумніви в соцмережах щодо того, чи варто проводити будівництво та відновлення на прифронтових територіях, зокрема – в Харкові та області. «Звичайно, на часі. Тому що люди тут, на місці, кажуть, що на часі. Ми хочемо жити тут, на прифронтових територіях, в таких умовах. Будь ласка, забезпечте нам це: і житло, і лікарні, і надання сучасної медичної допомоги, і, звичайно, безпечні освітні середовища, тому що лише вони можуть зараз забезпечити офлайн або змішану форму навчання для наших із вами дітей», – говорив Синєгубов.