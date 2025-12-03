«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок
Перший підземний дитячий садок Харкова, тендер на будівництво якого вже оголошений, може отримати співфінансування від держави. Про попередні домовленості з Міністерством освіти повідомив журналістам на брифінгу мер Ігор Терехов.
«Є попередні домовленості з Міністерством освіти, що вони будуть співфінансувати проєкт. Але ж буде чи не буде… Попри все, ми будемо робити так, щоб ми побудували підземний садочок, для нас це дуже важливо. Так, я чудово розумію, що він не буде давати можливості всім дошкільнятам ходити до дитячого садочка, але ж це перший крок. Коли ми побудували першу підземну школу в Україні, до цього теж скептично відносились. Але ж ви бачите, що сьогодні це використовують всі прифронтові міста, в яких є можливості», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, раніше Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка з нуля обійдеться вдвічі дорожче за будівництво підземної школи. Міський голова також неодноразово заявляв, що реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.
