«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок

Оригінально 20:06   03.12.2025
Олена Нагорна
«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок Фото: Олег Синєгубов

Перший підземний дитячий садок Харкова, тендер на будівництво якого вже оголошений, може отримати співфінансування від держави. Про попередні домовленості з Міністерством освіти повідомив журналістам на брифінгу мер Ігор Терехов.

«Є попередні домовленості з Міністерством освіти, що вони будуть співфінансувати проєкт. Але ж буде чи не буде… Попри все, ми будемо робити так, щоб ми побудували підземний садочок, для нас це дуже важливо. Так, я чудово розумію, що він не буде давати можливості всім дошкільнятам ходити до дитячого садочка, але ж це перший крок. Коли ми побудували першу підземну школу в Україні, до цього теж скептично відносились. Але ж ви бачите, що сьогодні це використовують всі прифронтові міста, в яких є можливості», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, раніше Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка з нуля обійдеться вдвічі дорожче за будівництво підземної школи. Міський голова також неодноразово заявляв, що реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.

Автор: Олена Нагорна
