“Люди, кажуть, що на часі” – начальник ХОВА про будівництво поблизу фронту
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на численні питання та сумніви в соцмережах щодо того, чи варто проводити будівництво та відновлення на прифронтових територіях, зокрема – в Харкові та області.
“У нас лунають певні дискусії (не з прифронтовими, звичайно, територіями) з приводу: на часі або не на часі. Щодо відновлення тих чи інших напрямків. Це й житло, це й медицина, це й освіта – і все інше. Звичайно, на часі. Тому що люди тут, на місці, кажуть, що на часі. Ми хочемо жити тут, на прифронтових територіях, в таких умовах. Будь ласка, забезпечте нам це: і житло, і лікарні, і надання сучасної медичної допомоги, і, звичайно, безпечні освітні середовища, тому що лише вони можуть зараз забезпечити офлайн або змішану форму навчання для наших із вами дітей”, — заявив Синєгубов “Стійкість. Відновлення. Розвиток: візія прифронтових громад – 2026”.
Форум відбувся 5 лютого в Харкові, який після ранкових “прильотів” значною мірою знеструмлений. Начальник ХОВА навів приклади необхідних, на його думку, проєктів і програм будівництва, які реалізують у Харкові та області.
“Зараз у нас вже одна четверта частина школярів забезпечена безпечними освітніми середовищами. Десь на квітень – на травень, це вже буде рівно половина, 100 тисяч дітей із 200 тисяч будуть забезпечені ось такими підземним школами-укриттями, які плануються, проєктуються таким чином, щоб вони використовувалися як додаткові освітні простори – і за умов завершення війни”, – сказав начальник ХОВА.
Також у Харкові будують першу в Європі підземну лікарню – “Ковчег”.
“У нас немає бажання зариватися під землю. Це вимога безпеки, це вимога стійкості. Ми маємо забезпечити надання сучасної медичної допомоги за будь-яких умов – обстрілів тощо. Важке проєктування – майже рік, тому що ми зіткнулися навіть з тим, що немає проєктних організацій, які це робили в принципі. Вони це роблять вперше. Ми використали досвід Ізраїлю, ми використали досвід Сполучених Штатів Америки”, – наголосив керівник Харківської ОВА.
Ще один медичний проєкт, який почали реалізовувати в Харкові, – будівництво онкоцентру. Його розпочали до повномасштабного вторгнення, але заморозили на кілька років.
“Ми переконані: це на часі. Люди з важкими хронічними або не хронічними хворобами чекати не можуть. І вони залишаються на Харківщині. Наш обов’язок – надати їм можливість лікуватися саме тут”, – сказав Синєгубов.
- Категорії: Оригінально, Політика, Суспільство, Харків; Теги: будівництво, відновлення, новини Харкова, онкоцентр, подземные школы, сінєгубов, форум;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 17:00;