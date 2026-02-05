“Люди, кажуть, що на часі” – начальник ХОВА про будівництво поблизу фронту

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відповів на численні питання та сумніви в соцмережах щодо того, чи варто проводити будівництво та відновлення на прифронтових територіях, зокрема – в Харкові та області.

“У нас лунають певні дискусії (не з прифронтовими, звичайно, територіями) з приводу: на часі або не на часі. Щодо відновлення тих чи інших напрямків. Це й житло, це й медицина, це й освіта – і все інше. Звичайно, на часі. Тому що люди тут, на місці, кажуть, що на часі. Ми хочемо жити тут, на прифронтових територіях, в таких умовах. Будь ласка, забезпечте нам це: і житло, і лікарні, і надання сучасної медичної допомоги, і, звичайно, безпечні освітні середовища, тому що лише вони можуть зараз забезпечити офлайн або змішану форму навчання для наших із вами дітей”, — заявив Синєгубов “Стійкість. Відновлення. Розвиток: візія прифронтових громад – 2026”.

Форум відбувся 5 лютого в Харкові, який після ранкових “прильотів” значною мірою знеструмлений. Начальник ХОВА навів приклади необхідних, на його думку, проєктів і програм будівництва, які реалізують у Харкові та області.

“Зараз у нас вже одна четверта частина школярів забезпечена безпечними освітніми середовищами. Десь на квітень – на травень, це вже буде рівно половина, 100 тисяч дітей із 200 тисяч будуть забезпечені ось такими підземним школами-укриттями, які плануються, проєктуються таким чином, щоб вони використовувалися як додаткові освітні простори – і за умов завершення війни”, – сказав начальник ХОВА.

Також у Харкові будують першу в Європі підземну лікарню – “Ковчег”.

“У нас немає бажання зариватися під землю. Це вимога безпеки, це вимога стійкості. Ми маємо забезпечити надання сучасної медичної допомоги за будь-яких умов – обстрілів тощо. Важке проєктування – майже рік, тому що ми зіткнулися навіть з тим, що немає проєктних організацій, які це робили в принципі. Вони це роблять вперше. Ми використали досвід Ізраїлю, ми використали досвід Сполучених Штатів Америки”, – наголосив керівник Харківської ОВА.

Ще один медичний проєкт, який почали реалізовувати в Харкові, – будівництво онкоцентру. Його розпочали до повномасштабного вторгнення, але заморозили на кілька років.

“Ми переконані: це на часі. Люди з важкими хронічними або не хронічними хворобами чекати не можуть. І вони залишаються на Харківщині. Наш обов’язок – надати їм можливість лікуватися саме тут”, – сказав Синєгубов.