Ще дві підземні школи будують на Харківщині – коли закінчать роботи

У Зміївській громаді будують захисні споруди на базі навчальних закладів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Один із об’єктів будуємо у Зміївському ліцеї. Його загальна площа – понад 1400 кв метрів. Одночасно в укритті зможуть перебувати та продовжувати освітній процес 368 людей. У споруді зробили фундамент, зовнішні і внутрішні стіни та гідроізоляцію. Триває монтаж системи вентиляції та внутрішні опоряджувальні роботи. Завершити роботи плануємо в серпні цього року», – розповів Олег Синєгубов.

Триває будівництво і в протирадіаційному укритті Чемужівського ліцею. Його площа становить 860 кв метрів. Споруда розрахована на одночасне перебування близько 320 людей. Тут уже монтують обладнання та меблі, готують до встановлення систему оповіщення. Всі роботи планують завершити до травня.

Щоб діти могли дістатися підземної школи, ХОВА планує забезпечити громади шкільними автобусами, зокрема для потреб маломобільних учнів.