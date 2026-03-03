Еще две подземные школы строят в Харьковской области – когда закончат работы
В Змиевской громаде возводят защитные сооружения на базе учебных заведений, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Один из объектов строим в Змиевском лицее. Его общая площадь – более 1400 кв метров. Одновременно в укрытии смогут находиться и продолжать образовательный процесс 368 человек. В здании сделали фундамент, внешние и внутренние стены и гидроизоляцию. Продолжается установка системы вентиляции и внутренние отделочные работы. Завершить работы планируем в августе этого года», – рассказал Олег Синегубов.
Продолжается строительство и в противорадиационном укрытии Чемужовского лицея. Его площадь составляет 860 кв. м. Сооружение рассчитано на одновременное пребывание 320 человек. Здесь уже монтируют оборудование и мебель, готовят к установке систему оповещения. Все работы планируют завершить к маю.
Чтобы дети могли добраться до подземных школ, ХОВА планирует обеспечить громады школьными автобусами, в частности для нужд маломобильных учеников.
