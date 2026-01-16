Live

ДТП на Харьковщине — молодой водитель сбил ребенка (фото)

Происшествия 18:59   16.01.2026
Елена Нагорная
ДТП на Харьковщине — молодой водитель сбил ребенка (фото)

Авария произошла около 16:05 16 января в городе Змиев Чугуевского района.

18-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждение.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщала МГ «Объектив», авария, в результате которой погиб мужчина-пешеход, произошла около полуночи 12 января на автодороге «Харьков-Ахтырка» между селами Счастливое и Сазоно-Балановка.

Читайте также: Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице

Автор: Елена Нагорная
