ДТП на Харьковщине — молодой водитель сбил ребенка (фото)
Авария произошла около 16:05 16 января в городе Змиев Чугуевского района.
18-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждение.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщала МГ «Объектив», авария, в результате которой погиб мужчина-пешеход, произошла около полуночи 12 января на автодороге «Харьков-Ахтырка» между селами Счастливое и Сазоно-Балановка.
Дата публикации материала: 16 января 2026 в 18:59