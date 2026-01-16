Live

ДТП на Харківщині – молодий водій збив дитину (фото)

Події 18:59   16.01.2026
Олена Нагорна
Аварія сталася близько 16:05 16 січня у місті Зміїв Чугуївського району.

18-річний водій автомобіля Chevrolet збив пішохода 2015 року народження, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопець отримав тілесні ушкодження. Його доправили до медустанови.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, аварія, внаслідок якої загинув чоловік-пішохід, сталася 12 січня близько опівночі на автошляху «Харків-Охтирка» між селами Щасливе та Сазоно-Баланівка.

Читайте також: Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні

