ДТП на Харківщині – молодий водій збив дитину (фото)

Аварія сталася близько 16:05 16 січня у місті Зміїв Чугуївського району.

18-річний водій автомобіля Chevrolet збив пішохода 2015 року народження, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопець отримав тілесні ушкодження. Його доправили до медустанови.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

