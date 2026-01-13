Смертельна ДТП на Харківщині: вантажівка збила пішохода
Аварія, внаслідок якої загинув чоловік-пішохід, сталася 12 січня близько опівночі на автошляху «Харків-Охтирка» між селами Щасливе та Сазоно-Баланівка, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«33-річний водій автомобілю «МАN» з причепом скоїв наїзд на 43-річного пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер на місці ДТП», – зазначили правоохоронці.
Слідчі внесли дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, на 15% зросла кількість ДТП на Харківщині за рік. Про це свідчить статистика, яку підбило Головне управління Нацполіції в Харківській області. За даними поліціянтів, у 2025-му в регіоні сталося 2899 аварій. Причому 700 сім із них – з потерпілими. Загинули 116 людей. Ще майже 900 отримали травми. Як правило, причинами аварій стають перевищення швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.
Читайте також: У Харкові 21-річний на смерть збив жінку – прокуратура
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП на Харківщині: вантажівка збила пішохода», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 16:06;