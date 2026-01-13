Live

Смертельна ДТП на Харківщині: вантажівка збила пішохода

Події 16:06   13.01.2026
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП на Харківщині: вантажівка збила пішохода Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія, внаслідок якої загинув чоловік-пішохід, сталася 12 січня близько опівночі на автошляху «Харків-Охтирка» між селами Щасливе та Сазоно-Баланівка, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«33-річний водій автомобілю «МАN» з причепом скоїв наїзд на 43-річного пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер на місці ДТП», – зазначили правоохоронці.

Слідчі внесли дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, на 15% зросла кількість ДТП на Харківщині за рік. Про це свідчить статистика, яку підбило Головне управління Нацполіції в Харківській області. За даними поліціянтів, у 2025-му в регіоні сталося 2899 аварій. Причому 700 сім із них – з потерпілими. Загинули 116 людей. Ще майже 900 отримали травми. Як правило, причинами аварій стають перевищення швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Автор: Вікторія Яковенко
