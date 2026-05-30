Конфлікт між сусідами завершився різаниною: інцидент на Харківщині (фото)

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства під час конфлікту вдарив сусіда ножем.

«Попередньо встановлено, що між 36 та 55-річними сусідами виник словесний конфлікт. Під час сварки господар домоволодіння, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав опоненту удар ножем у черевну порожнину», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Подія сталася 28 травня в селі Старовірівка.

Потерпілого шпиталізували. Правоохоронці затримали 36-річного фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

