Конфлікт між сусідами завершився різаниною: інцидент на Харківщині (фото)
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства під час конфлікту вдарив сусіда ножем.
«Попередньо встановлено, що між 36 та 55-річними сусідами виник словесний конфлікт. Під час сварки господар домоволодіння, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав опоненту удар ножем у черевну порожнину», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Подія сталася 28 травня в селі Старовірівка.
Потерпілого шпиталізували. Правоохоронці затримали 36-річного фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у місті Чугуїв 28 травня правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який пограбував літню жінку, а потім з ножем напав на оперативників — троє з них отримали тілесні ушкодження. Один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю — нападнику також знадобилася медична допомога.
Категорії: Події, Харків; Теги: конфликт, поліція, поножовщина, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 17:51;