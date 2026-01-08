«Ви військовий?»: стрілянина на території ЖК в Харкові, НПУ відкрила справу 📹
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом конфлікту, що стався на території житлового комплексу в Харкові 6 січня.
Відео інциденту опублікував харківський блогер Женя Зуб.
«З під’їзду виходить компанія – дівчата та хлопці. Слідом виходить друга компанія — хлопці. Один тип починає питати, військові вони чи ні. Він блокує двері під’їзду і починає загрожувати, говорячи, що вистрілить із пістолета в коліно. Хлопець намагається вийти – це вже третя компанія. Двері відчиняються, починається бійка», – написав блогер.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, про бійку зі стріляниною у дворі ЖК заявила жінка. На місце події виїхали поліцейські.
«Під час перевірки інформації встановлено, що під час конфлікту один із чоловіків здійснив два постріли зі стартового пістолета. У результаті події ніхто не постраждав», – з’ясували правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Усі обставини інциденту встановлюються.
