Підхмелена жінка ледь не вбила коханого на Харківщині
Інцидент стався ще 11 жовтня в Ізюмі на Харківщині, пишуть в облуправлінні Нацполіції.
Як встановили у поліції, під час розпивання спиртних напоїв між закоханими виникла суперечка. Вирішити його жінка вирішила кардинально – за допомогою кухонного ножа.
“В ході суперечки зловмисниця схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка в живіт. Потерпілого із ножовим пораненням доставили до лікарні, де йому своєчасно надали медичну допомогу”, – написали правоохоронці.
Невдовзі 42-річну жінку затримали та вручили підозру. Також їй обрали запобіжний захід і відправили до СІЗО. Наразі підозрюваній загрожує 15 років у в’язниці.
14 Жовтня 2025 в 16:35