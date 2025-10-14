Підхмелена жінка ледь не вбила коханого на Харківщині

Інцидент стався ще 11 жовтня в Ізюмі на Харківщині, пишуть в облуправлінні Нацполіції.

Як встановили у поліції, під час розпивання спиртних напоїв між закоханими виникла суперечка. Вирішити його жінка вирішила кардинально – за допомогою кухонного ножа.

“В ході суперечки зловмисниця схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка в живіт. Потерпілого із ножовим пораненням доставили до лікарні, де йому своєчасно надали медичну допомогу”, – написали правоохоронці.

Невдовзі 42-річну жінку затримали та вручили підозру. Також їй обрали запобіжний захід і відправили до СІЗО. Наразі підозрюваній загрожує 15 років у в’язниці.