Выпившая женщина чуть не убила любимого на Харьковщине

Инцидент произошел еще 11 октября в Изюме на Харьковщине, пишут в облуправлении Нацполиции.

Как установили в полиции, во время распития спиртных напитков между влюбленными возник спор. Решить его женщина решила кардинально – при помощи кухонного ножа.

«В ходе спора злоумышленница схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот. Пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу, где ему своевременно предоставили медицинскую помощь», – написали правоохранители.

Вскоре 42-летнюю женщине задержали и вручили подозрение. Также ей избрали меру пресечения и отправили в СИЗО. Теперь подозреваемой грозит 15 лет в тюрьме.

