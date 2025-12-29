Ссора «под градусом» закончилась поножовщиной: пострадавший умер в больнице

Инцидент произошел 28 декабря в Мерефе, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как оказалось, между двумя мужчинами возникла ссора. Оба, отметили копы, в тот день распивали спиртные напитки.

Как установили правоохранители, конфликт произошел в частном доме – во время ссоры хозяин начал бить гостя руками по голове. После чего – нанес несколько ножевых ранений.

Потерпевшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Мужчина умер в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы», – передают в полиции.

Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение.