Ссора «под градусом» закончилась поножовщиной: пострадавший умер в больнице
Инцидент произошел 28 декабря в Мерефе, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как оказалось, между двумя мужчинами возникла ссора. Оба, отметили копы, в тот день распивали спиртные напитки.
Как установили правоохранители, конфликт произошел в частном доме – во время ссоры хозяин начал бить гостя руками по голове. После чего – нанес несколько ножевых ранений.
Потерпевшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Мужчина умер в больнице.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы», – передают в полиции.
Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение.
