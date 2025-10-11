В Лозовой мужчина во время ссоры бросил гранату: есть погибший – прокуратура
Конфликт между тремя мужчинами произошел вечером 10 октября, сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.
«Во время спора 48-летний мужчина достал, вероятно, гранату РГО, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку и бросил в сторону оппонентов», — отметили правоохранители.
В результате взрыва ранения получили 17-летний парень и 39-летний мужчина. Последний – умер в больнице.
«Правоохранители задержали нападающего. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.
Напомним, утром в традиционной сводке глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате взрыва гранаты в городе Лозовая пострадали двое мужчин и 17-летний парень. Подробности инцидента он не сообщал.
Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 12:23
