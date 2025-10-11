Live
В Лозовой мужчина во время ссоры бросил гранату: есть погибший – прокуратура

Происшествия 12:23   11.10.2025
Виктория Яковенко
В Лозовой мужчина во время ссоры бросил гранату: есть погибший – прокуратура Иллюстративное фото

Конфликт между тремя мужчинами произошел вечером 10 октября, сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

«Во время спора 48-летний мужчина достал, вероятно, гранату РГО, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку и бросил в сторону оппонентов», — отметили правоохранители.

В результате взрыва ранения получили 17-летний парень и 39-летний мужчина. Последний – умер в больнице.

«Правоохранители задержали нападающего. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.

Напомним, утром в традиционной сводке глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате взрыва гранаты в городе Лозовая пострадали двое мужчин и 17-летний парень. Подробности инцидента он не сообщал.

Читайте также: 8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу

Автор: Виктория Яковенко
