У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
Конфлікт між трьома чоловіками стався ввечері 10 жовтня, повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
«Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів», – зазначили правоохоронці.
У результаті вибуху поранення отримали 17-річний хлопець та 39-річний чоловік. Останній – помер у лікарні.
«Правоохоронці затримали нападника. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали в прокуратурі.
Нагадаємо, вранці у традиційному зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали двоє чоловіків та 17-річний хлопець. Подробиці інциденту він не повідомляв.
Читайте також: 8 років за ґратами для Одарченка: ВАКС підтвердив вирок нардепу з Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, конфликт, Лозова, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Конфлікт між трьома чоловіками стався ввечері 10 жовтня, повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.".