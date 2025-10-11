У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура

Конфлікт між трьома чоловіками стався ввечері 10 жовтня, повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

«Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів», – зазначили правоохоронці.

У результаті вибуху поранення отримали 17-річний хлопець та 39-річний чоловік. Останній – помер у лікарні.

«Правоохоронці затримали нападника. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, вранці у традиційному зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок вибуху гранати в місті Лозова постраждали двоє чоловіків та 17-річний хлопець. Подробиці інциденту він не повідомляв.