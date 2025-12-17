7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
У 28-річного мешканця Чугуєва поліціянти вилучили гранату, повідомляє Нацполіція.
У 28-річного чоловіка під час обшуку поліціянти знайшли гранату Ф-1 та запал до неї. Речові докази правоохоронці передали експертам на дослідження.
17 грудня слідчі повідомили порушнику про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному мешканцю Чугуєва загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Поліція нагадує, що не підлягає кримінальній відповідальності людина, яка добровільно здала поліції зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.
