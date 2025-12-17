Live

7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома

Події 18:24   17.12.2025
Оксана Якушко
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома

У 28-річного мешканця Чугуєва поліціянти вилучили гранату, повідомляє Нацполіція.

У 28-річного чоловіка під час обшуку поліціянти знайшли гранату Ф-1 та запал до неї. Речові докази правоохоронці передали експертам на дослідження.

17 грудня слідчі повідомили порушнику про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному мешканцю Чугуєва загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Поліція нагадує, що не підлягає кримінальній відповідальності людина, яка добровільно здала поліції зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Читайте також: “Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
17.12.2025, 18:24
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
17.12.2025, 15:27
«Зимову тисячу» тепер можна витрачати і на продукти: подробиці
«Зимову тисячу» тепер можна витрачати і на продукти: подробиці
17.12.2025, 14:45
Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
17.12.2025, 17:36
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
15.12.2025, 21:04
Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років
Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років
17.12.2025, 14:30

Новини за темою:

28.10.2025
Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство
11.10.2025
У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
08.09.2025
Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині
08.08.2025
Кинув гранату біля ставка на Харківщині: чоловіку вручили підозру, деталі
29.06.2025
Чоловік погрожував підірвати гранату у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 18:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 28-річного мешканця Чугуєва поліціянти вилучили гранату, повідомляє Нацполіція.".